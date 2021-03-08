У Туреччині збирають нову партію БПЛА Bayraktar TB2 для ЗС України

У Туреччині вже збирають нову партію безпілотних літальних комплексів Bayraktar TB2 для України. Про це повідомив у Facebook народний депутат фракції Ігор Копитін, пише «Укрінформ».

Депутат разом із заступником міністра оборони Олександром Миронюком і командувачем ВМС Олексієм Неїжпапою відвідали авіабудівне підприємство Baykar Defense в Стамбулі, проінспектувавши хід виробництва БПЛА.

«Разом з колегами ще раз переконалися, що турецька сторона неухильно дотримується своїх зобов’язань перед Збройними силами України», — написав Копитін.

Як повідомлялося, міністр оборони України Андрій Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проєкти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів.

Тоді ж Андрій Таран та міністр національної оборони Туреччини Хулусі Акар підписали рамкову військову угоду між Кабінетом Міністрів України та урядом Турецької Республіки.

Турецькі безпілотники продемонстрували свою ефективність під час бойових дій в Сирії, Лівії та Нагірному Карабаху.

Источник: sprotyv.info

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