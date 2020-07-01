У відповідь на запити ЗМІ та з огляду на поширення у соцмережах некоректної інформації прес-служба НБУ оприлюднила коментар щодо призначення Радою НБУ Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ:

Сьогодні під час чергового засідання Рада НБУ безпідставно, в порушення Закону України "Про Національний банк України" та регламенту Ради НБУ відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови Національного банку на повторний термін строком сім років попри те, що його повноваження спливають вже 10 липня 2020 року.

Подання про призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ на другий строк поспіль з 11 липня 2020 року було внесено Головою НБУ до Ради НБУ 19 червня 2020 з повним дотриманням усіх вимог чинного законодавства як до документів, так і до строків їх внесення.

Попри це Рада НБУ без належного обґрунтування причин відмовилася поставити дане питання на порядок денний сьогоднішнього засідання, збільшуючи інституційні ризики для діяльності НБУ. Під час голосування лише 4 з 9 членів Ради НБУ підтримали розгляд даного питання під час сьогоднішнього засідання.

Безпідставна відмова поставити дану кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Голова НБУ планує ініціювати скликання позачергового засідання Ради НБУ на 6 липня 2020 року для розгляду питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ.

Источник: facebook.com / Національний банк України

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