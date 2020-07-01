Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:31
Просмотров: 106

У відповідь на запити ЗМІ та з огляду на поширення у соцмережах некоректної інформації прес-служба НБУ оприлюднила коментар щодо призначення Радою НБУ Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ

У відповідь на запити ЗМІ та з огляду на поширення у соцмережах некоректної інформації прес-служба НБУ оприлюднила коментар щодо призначення Радою НБУ Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ

У відповідь на запити ЗМІ та з огляду на поширення у соцмережах некоректної інформації прес-служба НБУ оприлюднила коментар щодо призначення Радою НБУ Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ:

Сьогодні під час чергового засідання Рада НБУ безпідставно, в порушення Закону України "Про Національний банк України" та регламенту Ради НБУ відмовилася внести у порядок денний питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови Національного банку на повторний термін строком сім років попри те, що його повноваження спливають вже 10 липня 2020 року.

Подання про призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ на другий строк поспіль з 11 липня 2020 року було внесено Головою НБУ до Ради НБУ 19 червня 2020 з повним дотриманням усіх вимог чинного законодавства як до документів, так і до строків їх внесення.

Попри це Рада НБУ без належного обґрунтування причин відмовилася поставити дане питання на порядок денний сьогоднішнього засідання, збільшуючи інституційні ризики для діяльності НБУ. Під час голосування лише 4 з 9 членів Ради НБУ підтримали розгляд даного питання під час сьогоднішнього засідання.

Безпідставна відмова поставити дану кандидатуру на голосування може вказувати на політичну вмотивованість окремих членів Ради НБУ, які не підтримали цю пропозицію.

Голова НБУ планує ініціювати скликання позачергового засідання Ради НБУ на 6 липня 2020 року для розгляду питання призначення Олега Чурія на посаду заступника Голови НБУ.

Источник: facebook.com / Національний банк України

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: нбу

Читайте ещё:

Конституційний суд дозволив усім судитися з Нацбанком
Сегодня 07:29    112
Атаки на незалежність НБУ – це небезпечний експеримент
27.06.2020 09:50    116
Розкладаємо по поличках ВВП у першому кварталі 2020 року - НБУ
24.06.2020 09:09    122
Нацбанк запускает систему электронных платежей в новом режиме
22.06.2020 11:36    245
Огляд фінансового тиждня від НБУ
20.06.2020 11:47    186
У "Великій сімці" пригрозили Україні через постанову по Смолію
20.06.2020 09:53    331
Коментар Національного банку щодо рівня інфляції у травні 2020 року
14.06.2020 08:35    166
НБУ знизив облікову ставку до найнижчого рівня в історії незалежної України – 6%
12.06.2020 09:04    147
Нацбанк до червня 2021 року не буде карати банки за деякі суттєві порушення
10.06.2020 09:53    131
Международные резервы Украины сократились из-за выплат по госдолгу — НБУ
07.06.2020 10:38    170
Загрузка...
Июль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 