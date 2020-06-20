Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:53
Просмотров: 115

У "Великій сімці" пригрозили Україні через постанову по Смолію

У Великій сімці пригрозили Україні через постанову по Смолію

У відповідь на рішення фінансового комітету ВР підтримати проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія посли країн G7 заявили, що підрив незалежності НБУ поставить під загрозу міжнародну підтримку українського уряду.

Про це йдеться у заяві Групи підтримки послів G7 в Україні у Twitter.

У Великій сімці пригрозили Україні через постанову по Смолію

"Підрив незалежності НБУ вплине на українців, зашкодить довірі інвесторів та поставить під загрозу міжнародну підтрику зусиль українського уряду щодо побудови безпечної, успішної та демократичної країни", - попереджають посли G7.

Вони нагадали, що НБУ допоміг досягти макрофінансової стабільності, "вирішити важку банківську кризу та відновити довіру до банківського сектору, затьмарену самоуправством та корупцією".

"Посли країн G7 беруть до уваги проєкт постанови Верховної Ради про діяльність НБУ. Встановлення незалежності центрального банку було однією з найважливіших реформ, проведених українським урядом після Революції Гідності", – йдеться у заяві.

До G7 ("Велика сімка") входять США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада.

Нагадаємо:

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин просить Верховну Раду підтримати рішення фінансового комітету ВР про доповідь голови Нацбанку Якова Смолія.

Фінансовий комітет ВР підтримав проєкт постанови про оцінку діяльності голови НБУ Якова Смолія та рекомендував Раді прийняти документ.

У проєкті постанови зазначається, що правління НБУ, проводячи жорстку монетарну політику як у 2019 році та на початку 2020 року, так і починаючи з 2014 року, не забезпечило в межах своїх повноважень підтримання стійких темпів економічного зростання та відновлення кредитування економіки.

Також зазначається, що темпи зниження облікової ставки були "невиправдано повільними".

МВФ вимагає, щоб НБУ залишався "острівцем стабільності" серед хвиль українського політичного океану.

Так, Україна зобов'язується уникати політичних рішень щодо керівництва Нацбанку, не переглядати терміни повноважень членів правління і юридично захищати його представників.

Голова Національного банку Яків Смолій заявив про те, що має намір залишатися на посаді голови центробанку до кінця своєї каденції – 2025 року.

Раніше низка депутатів фракції "Слуга народу" виявила бажання заслухати на засіданні парламенту голову Національного банку Яківа Смолія та надати оцінку його роботі в умовах карантину.

Пізніше Смолій звітував про роботу НБУ щодо стабілізації фінансової системи під час коронавірусу у Раді.

Гетманцев заявив, що юридичних підстав для звільнення голови Національного банку Якова Смолія немає, парламент дасть політичну оцінку його роботи.

Источник: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: g7, нбу, Украина

Читайте ещё:

Уряд вживає заходів для відновлення роботи шахт та виплати зарплат шахтарям
Сегодня 10:30    40
"Нафтогаз" планує розвиватися в напрямку альтернативних джерел енергії - Коболєв
Сегодня 09:42    65
Омбудсман підтвердила безпеку сервісів Мінцифри
Сегодня 09:30    67
На сегодня внутренний долг Украины составляет 852 млрд грн, а внешний - 1 трлн 83 млн грн, - министр финансов Марченко
Сегодня 09:06    79
Чому запровадження професійної накопичувальної пенсійної системи необхідно - Мінсоцполітики
Сегодня 08:31    82
В Апараті РНБО України розглянуто питання безпеки водних ресурсів держави
Сегодня 07:45    85
Численность населения Украины за четыре месяца уменьшилась на 96,2 тыс. человек, - Госстат
Сегодня 07:23    114
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 19 червня
Сегодня 07:02    87
Міністр фінансів Сергій Марченко прозвітував про діяльність Фонду боротьби з COVID-19 у Верховній Раді
Сегодня 06:51    91
Максим Степанов: МОЗ ініціює жорсткий контроль за дотриманням карантину через погіршення ситуації з COVID-19
Сегодня 06:30    151
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 