У Верховній Раді відсутні заяви про нібито можливе зниження мобілізаційного віку в Україні

Про це заявив член комітету ВР з питань національної безпеки Федір Веніславський у коментарі РБК-Україна.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо зниження мобілізаційного віку з 25 до 18 чи до 20 років — ні в парламенті загалом, ні в профільному комітеті Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки зокрема — не розглядається", — заявив Веніславський.

Він зазначив, що також в Україні не розглядають жодних ідей щодо примусової мобілізації жінок, які є військовозобов’язаними або стануть ними після добровільного проходження базової військової служби.

Джерело: https://t.me/znua_live/180289

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