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У Військовому інституті танкових військ НТУ «Харківський політехнічний інститут» розпочалась атестація курсантів-випускників

У Військовому інституті танкових військ НТУ «Харківський політехнічний інститут» розпочалась атестація курсантів-випускників

Цього року іспити з фахових і загальновійськових дисциплін складатимуть понад 80 випускників, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» за спеціалізаціями «експлуатація та ремонт бронетанкової техніки та озброєння» і «радіаційний, хімічний, біологічний захист та екологічна безпека військ».

Проведення атестації в навчальному закладі розпочалось з організаційного засідання та відрекомендування керівного складу інституту екзаменаційній комісії, яку цього року очолює начальник служби РХБ захисту та екологічної безпеки відділу оперативного (бойового) забезпечення військ штабу Командування Повітряних Сил Збройних Сил України полковник Дмитро Сулейманов.

Голова екзаменаційної комісії довів присутнім порядок проведення іспитів, а начальники факультетів, у свою чергу, доповіли про готовність курсантів та викладачів до складання екзаменів.

Протягом наступних трьох тижнів у стінах вишу та на навчально-тренувальному комплексі в смт Подвірки майбутні офіцери демонструватимуть рівень своїх теоретичних та практичних знань за фахом, а також захищатимуть кваліфікаційні роботи

За результатами атестації та іспитів випускники отримають дипломи державного зразка з освітнім ступенем «магістр» та первинне офіцерське звання «лейтенант».

Відділення спеціальних кореспондентів Інформагентства Міноборони (м. Харків)

Источник: mil.gov.ua

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