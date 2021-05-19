У військовому резерві ЗСУ запроваджено новий вид військової служби

В ЗСУ запроваджено новий вид військової служби – «за призовом осіб із числа резервістів в особливий період». Про це у вівторок, 18 травня, повідомив начальник відділу служби у військовому резерві мобілізаційного управління Головного управління персоналу Генштабу ЗСил України полковник Олександр Архіпов під час онлайн-брифінгу.

Впровадження служби у військовому резерві в ЗСУ розпочато ще 2006 року. Тоді нам допомагали представники багатьох провідних країн світу, таких як Франція, Німеччина, Естонія та інших.

До початку російської збройної агресії, служба у військовому резерві в Збройних Силах України проводилась виключно на добровільних засадах, тобто резервісти укладали контракти про проходження служби у військовому резерві з командирами бойових військових частин та проходили підготовку на зборах у складі своїх штатних підрозділів під час навчань і тренувань. Кількість таких резервістів, а також обсяги їх підготовки того часу були незначними.

З початком російської агресії резервістів завчасно викликали до бойових військових частин на навчальні збори та, згодом, призвали під час мобілізації. Тож виникла потреба кардинально змінювати підходи до служби у військовому резерві. Готовність негайно стати на захист Батьківщини резервісти вкотре підтвердили під час дії правового режиму воєнного стану у грудні 2018 року.

Відтепер, щороку, 18 травня Україна святкує професійне свято резервістів – громадян, які сумлінно виконали свій конституційний обов’язок, проявили відвагу, героїзм та стійкість під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, і сьогодні перебувають у готовності будь-коли стати до лав українського війська.

Саме цього дня, шість років тому, Указом Президента України започатковано формування військового оперативного резерву, який нині став надійною складовою сил оборони країни.

23 квітня поточного року набув чинності закон, який ініційовано Президентом України. Основною його метою є створення законодавчого механізму, який дозволятиме оперативно доукомплектувати резервістами військові частини всіх складових сил оборони держави в особливий період, без необхідності оголошувати чергову мобілізацію.

Роботу над цим Законом Генштаб розпочинав ще на початку 2019 року в тісній взаємодії з фахівцями Офісу Президента та Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Окремі слова вдячності висловлюю і представникам Ради резервістів ЗСУ, які активно брали участь у його підготовці та розробці.

Крім інших питань, Закон запроваджує новий вид військової служби – “військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період”. Отже, в особливий період, на таку військову службу можуть бути призвані резервісти, які уклали контракти про проходження служби у військовому резерві та ті, які зараховані до військового оперативного резерву.

На громадян, яких можуть призвати в особливий період на нову військову службу, поширюватимуться ті ж трудові, соціально-правові та освітні гарантії, які передбачені для мобілізованих осіб. Резервісти також отримали можливість мати відстрочки від такого призову.

Законодавче врегулювання призову резервістів створює сприятливі умови для захисту національних інтересів держави.

Источник: sprotyv.info

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