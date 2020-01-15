Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:10
Просмотров: 88

У війську 2 167 офіцерських посад замістять сержантськими

У війську 2 167 офіцерських посад замістять сержантськими

Понад дві тисячі офіцерських посад в рамках реформування Збройних сил будуть переведені під сержантське командування.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на АрміяInform.

Про це розповів головний старшина ЗС України, начальник Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу старший прапорщик Олександр Косинський.

За його словами, цей процес згідно з Дорожньою картою розпочався ще у 2017 році. Загалом на сержантські посади заплановано замістити 2 167 офіцерських. Це відбувається як у військових частинах ЗСУ, так і в органах військового управління різних рівнів. І коли вибирали ці посади, то до уваги передусім брали доцільність їхнього заміщення.

У 2017–2018 роках замінено 1 222 офіцерських посад (56% від визначеної кількості), торік – 819, і до кінця цього року буде заміщено ще 126.

“Якщо посада була вакантною, її намагалися замінити якнайшвидше, а якщо зайнята, то прораховували, скільки офіцер ще перебуватиме на ній, а вже потім її заміщували”, ‒ зазначив старший прапорщик Олександр Косинський.

Важливо, що ці нові сержантські посади за своїми функціями тотожні офіцерським. Під них спочатку визначали військово-облікову спеціальність, штатно-посадову категорію і тарифний розряд. Після цього за кожним напрямком організували підготовку сержантів у коледжі або в навчальному центрі. Тобто перед тим, як стати на посаду, сержанти отримали відповідну освіту: більшість із них навчалися два з половиною роки в коледжі.

Источник: uprom.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Глава СНБО признал, что украинская власть приказала посольству в Иране заявить о технических причинах падения самолета МАУ
Сегодня 10:52    9
Что будет с курсом гривни: Украина начинает снова размещать ОВГЗ
Сегодня 10:29    79
Супутниковий оператор Viasat пожалівся на шахраїв
Сегодня 10:18    67
П’ять людей померли від ускладнень грипу в Україні з початку епідсезону – медики
Сегодня 09:55    59
У 2019 році громадяни значно менше перетинали кордон з Росією, але частіше подорожували морем та повітрям
Сегодня 08:20    77
Розстріли на Інститутській: суд оголосив відвід нових прокурорів
Сегодня 08:01    76
В Україну зайшла ще одна міжнародна платіжна система
Сегодня 07:33    207
Курченко подал иск на Порошенко из-за введенных против него санкций
Сегодня 07:05    120
РПЦ захопила церкву на Вінниччині: поліція вирішила не втручатися
Сегодня 06:49    124
Виконавчий директор "Нафтогазу" пояснив, чим заслужив велику премію
Сегодня 06:39    167
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 