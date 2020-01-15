У війську 2 167 офіцерських посад замістять сержантськими

Понад дві тисячі офіцерських посад в рамках реформування Збройних сил будуть переведені під сержантське командування.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на АрміяInform.

Про це розповів головний старшина ЗС України, начальник Управління по роботі з сержантським складом Генерального штабу старший прапорщик Олександр Косинський.

За його словами, цей процес згідно з Дорожньою картою розпочався ще у 2017 році. Загалом на сержантські посади заплановано замістити 2 167 офіцерських. Це відбувається як у військових частинах ЗСУ, так і в органах військового управління різних рівнів. І коли вибирали ці посади, то до уваги передусім брали доцільність їхнього заміщення.

У 2017–2018 роках замінено 1 222 офіцерських посад (56% від визначеної кількості), торік – 819, і до кінця цього року буде заміщено ще 126.

“Якщо посада була вакантною, її намагалися замінити якнайшвидше, а якщо зайнята, то прораховували, скільки офіцер ще перебуватиме на ній, а вже потім її заміщували”, ‒ зазначив старший прапорщик Олександр Косинський.

Важливо, що ці нові сержантські посади за своїми функціями тотожні офіцерським. Під них спочатку визначали військово-облікову спеціальність, штатно-посадову категорію і тарифний розряд. Після цього за кожним напрямком організували підготовку сержантів у коледжі або в навчальному центрі. Тобто перед тим, як стати на посаду, сержанти отримали відповідну освіту: більшість із них навчалися два з половиною роки в коледжі.

Источник: uprom.info

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