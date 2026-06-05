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У ВР внесли новий законопроєкт щодо декриміналізації порно

У ВР внесли новий законопроєкт щодо декриміналізації порно

Народні депутати 4 червня внесли до парламенту новий законопроєкт про декриміналізацію порно, який посилює відповідальність за злочини проти дітей, зокрема, за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Після провалу парламентом законопроекту про декриміналізацію дорослого контенту ми провели консультації з різними фракціями та групами. В тому числі, щоб знайти позиції, які можуть отримати підтримку більшості парламенту", – написав він.

Нардепи напрацювали новий проєкт закону №15294. Він, за словами Железняка, "значно посилює відповідальність за злочини проти дітей, в тому числі за виготовлення і розповсюдження дитячої порнографії", а також дублює норми про декриміналізацію дорослого контенту.

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Він поінформував, що цей документ підписали 45 народних депутатів від майже всіх фракцій та груп Верховної Ради.

"Враховуючи, що вже у вівторок Рада планує схвалити оподаткування електронних платформ, то і це питання має бути розглянуто максимально швидко. Це буде третя спроба законодавчого вирішення проблеми, але сподіваюсь, цього разу вже остаточна і успішна", – резюмував парламентар.

● Народні депутати на засіданні Ради 28 травня не підтримали законопроєкт про декриміналізацію порно, за який проголосували 207 парламентарів.

Джерело: espreso.tv

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