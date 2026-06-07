Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:37
Просмотров: 40

У Єврокомісії наполягають на поступовому скасуванні перевірки на внутрішніх кордонах ЄС

У Єврокомісії наполягають на поступовому скасуванні перевірки на внутрішніх кордонах ЄС

Європейська комісія наполягає на поступовому скасуванні національного прикордонного контролю в Німеччині та інших європейських країнах.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що на думку Єврокомісії, поступове скорочення прикордонного контролю в дев'яти державах-членах, де він наразі існує, є "як можливим, так і доцільним – у тому числі в Німеччині".

Щоб обґрунтувати свій заклик до зменшення прикордонного контролю, Бруннер вказав, що кількість біженців "різко" зменшується.

"З іншого боку, вжиті заходи, такі як захист зовнішніх кордонів та спільна загальноєвропейська система в'їзду та виїзду, дають результат", – визнав він.

У квітні Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у четвер, 4 червня, відхилив прохання Європейської комісії про скасування внутрішніх прикордонних перевірок.

Джерело: epravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

"Повістки демократії"
Сегодня 08:55    19
Харківщина 7 червня
Сегодня 08:46    23
Оточення путіна літає на західних приватних джетах попри санкції, — розслідування WSJ
Сегодня 08:44    38
Збито/подавлено 215 ворожих БПЛА
Сегодня 08:40    41
Російський завод в Ірландії може постачати сировину для ВПК рф — FT
Сегодня 08:32    63
Працює «Альфа» СБУ: Виявили. Наздогнали. Ліквідували
Сегодня 08:28    61
Хроніки ночі. Удари по логістиці та паливній інфраструктурі окупантів
Сегодня 08:25    61
ПМЭФ-2026 и путинский «токсичный позитивизм»
Сегодня 08:20    82
Європейський Союз посилює розвідку на тлі зовнішніх загроз
Сегодня 08:12    69
Оперативна інформація станом на 08:00 07.06.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:05    75
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 