У Єврокомісії наполягають на поступовому скасуванні перевірки на внутрішніх кордонах ЄС

Європейська комісія наполягає на поступовому скасуванні національного прикордонного контролю в Німеччині та інших європейських країнах.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Єврокомісар з питань міграції Магнус Бруннер заявив, що на думку Єврокомісії, поступове скорочення прикордонного контролю в дев'яти державах-членах, де він наразі існує, є "як можливим, так і доцільним – у тому числі в Німеччині".

Щоб обґрунтувати свій заклик до зменшення прикордонного контролю, Бруннер вказав, що кількість біженців "різко" зменшується.

"З іншого боку, вжиті заходи, такі як захист зовнішніх кордонів та спільна загальноєвропейська система в'їзду та виїзду, дають результат", – визнав він.

У квітні Адміністративний суд німецького міста Кобленц визнав незаконною прикордонну перевірку на кордоні між Люксембургом і Німеччиною.

Це рішення стало не першим у Німеччині: раніше суди також ставили під сумнів законність перевірок на кордоні з Австрією.

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александр Добріндт у четвер, 4 червня, відхилив прохання Європейської комісії про скасування внутрішніх прикордонних перевірок.

Джерело: epravda.com.ua

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