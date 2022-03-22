У Європі зібрали 576 тисяч євро для українських зоопарків

Європейська асоціація зоопарків та акваріумів зібрала допомогу постраждалим тваринам внаслідок російського вторгнення, про що повідомила на своєму сайті.

Частину грошей уже перерахували українським зоопаркам. Вони призначені поповнення запасів.

Українські зоопарки через війну опинилися у вкрай складних умовах: тварини страждають від відсутності їжі та тепла. Без допомоги людей тварини не здатні евакуюватися, отримати їжу чи зігрітися.

У Харкові потерпають й міський зоопарк, й екопарк. Звіри лякаться вибухів, у зоопарку не вистачає кормів, а в екопарку, який опинився на лінії вогню, розбомблені частина кліток, звірі частина загинула, частина розбіглися. Загинули три співпрацівника екопарку, які намагалися покормити тварин.

Агентство Телевидения Новости