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У Європарламенті пропонують поступово виключити Росію із економіки Євросоюзу

У Європарламенті пропонують поступово виключити Росію із економіки Євросоюзу

Європейська народна партія закликала Євросоюз негайно запровадити нові санкції для поступового виключення Росії із європейської економіки. Приводом до заяви найбільшої партії Європарламенту стало визнання Москвою угруповань, які контролюють окремі райони Донецької та Луганської областей.

У своїй заяві партія назвала рішення Росії кричущим порушенням міжнародного права, територіальної цілісності України та мінських угод. Крім того, за словами депутатів, Брюссель та НАТО мають надати повноцінну військову підтримку Києву для захисту європейського суверенітету та способу життя.

21 лютого президент Росії Володимир Путін спочатку оголосив про визнання Росією незалежності територій, які контролюють підтримувані Москвою угруповання, а згодом про введення російських регулярних військ на ці території.

США та інші країни Заходу раніше заявляли, що в разі російського збройного вторгнення на територію України запровадять проти Росії жорсткі санкції. Постійні представники ЄС уже домовилися запровадити точкові обмеження щодо російських громадян і компаній, причетних до визнання сепаратистських регіонів Донбасу. Пакет санкцій буде затверджено міністрами закордонних справ Євросоюзу.

Влада Німеччини оголосила про зупинку сертифікації газопроводу «Північний потік-2». Плани запуску газопроводу мають бути оцінені знову, заявив канцлер Олаф Шольц. Це стосуватиметься й інших питань у співпраці між Москвою та Берліном.

Источник: radiosvoboda.org

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