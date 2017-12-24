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У украинцев не могут забирать жилье за долги - Кабмин

У украинцев не могут забирать жилье за долги - Кабмин

Министр социальной политики Андрей Рева пообещал не отбирать жилье за долги по коммуналке

Как сообщает РБК-Украина об этом он заявил сегодня, 23 декабря.

«Если мы заберем у человека жилье, мы проблему решим? Мы создадим дополнительные проблемы, потому что дальше такого человека надо социально защитить, где здесь выгода? Поэтому я хотел бы всех успокоить: никто, никогда, с точки зрения жилья у человека за долги по коммунальным услугам забирать не может и не будет», - сказал он.

Напомним, 9 ноября Верховная Рада 262 голосами приняла закон «О жилищно-коммунальных услугах». Закон предусматривает право потребителя на уменьшение размера платы за ЖКУ в случае их ненадлежащего качества.

Согласно новому закону о жилищно-коммунальных услугах, с января 2019 года вводится пеня в размере 0,01% за каждый день просрочки.

Деньги нужно будет вносить не позднее 20-го числа каждого месяца. 100 дней просрочки составит 1% от суммы долга, то есть в год максимальная сумма штрафа будет почти 4%. Пеню обещают не начислять, если человеку не выплатили в полной мере зарплату или же если есть задолженность государства по субсидии.

Источник: objectiv.tv

Автор: Нина Новикова

Новости портала «Весь Харьков»

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