У украинских моряков появятся катера береговой охраны США

Как сообщили в пресс-службе ХОГА, Президент Порошенко вместе с женой лично приняли два патрульных катера береговой охраны класса Island от США специально для ВМС Украины.

Мероприятие прошло во время рабочего визита в Соединенные Штаты Америки на базе Береговой охраны «Балтимор».

Сертификаты о передаче техники в присутствии Главы государства подписали Вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер и Командующий Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Игорь Воронченко.

«Первые две лодки класса Island станут еще одним кирпичиком в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами», - отметил Президент.

Вице-адмирал Береговой охраны США Майкл Макалистер рассказал, что на протяжении последних 20 лет Береговая охрана предоставила 520 активов 75 партнерам по программе Excess Defense Articles (EDA).

После церемонии Глава государства осмотрел один из катеров, которые переданы Украине.

Агентство Телевидения Новости