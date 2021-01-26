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У закладах освіти стартує інженерний тиждень

У закладах освіти стартує інженерний тиждень

25 січня 2021 року для розвитку STEM-освіти та впровадження STEM-навчання в закладах загальної середньої та позашкільної освіти стартує Інженерний тиждень. Захід буде проведено в 1993 закладах освіти, що охоплюють усі області України.

Заявки на проведення Тижня надіслали 3 650 освітян. Найбільша кількість закладів загальної середньої та позашкільної освіти, які братимуть участь у заході, в Дніпропетровській області – 188.

● Запорізька область – 138 закладів

● Полтавська область – 116 закладів

● Хмельницька область – 105 закладів

● Херсонська область – 91 заклад

Програмою Тижня передбачено, зокрема, проведення тематичних занять (уроків), під час яких здобувачі освіти ознайомляться з інженерними професіями майбутнього й досягненнями українських винахідників, а також отримають доступ до відповідних навчальних та методичних матеріалів.

Через нестабільну епідемічну ситуацію заклади освіти самостійно обрали для проведення Інженерного тижня період між 25 січня та 15 лютого, а також формат проведення – онлайн чи офлайн.

Також, за попередніми підрахунками, 36% освітян планують залучити до виконання інженерних завдань учнів з особливими освітніми потребами. Для цього організатори проєкту спільно з експертами з інклюзії підготували відповідні методичні матеріали та адаптовані версії завдань.

Захід проводить МОН спільно з ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» та ГО «Про.Про.Лаб» у межах меморандуму за підтримки Міжнародного Фонду «Відродження», Українського культурного фонду та Manoff Foundation.

Докладніше про подію можна дізнатися на сайті https://engineeringweek.org.ua/ або на Фейсбук-сторінці. https://www.facebook.com/EngineeringWeekUA

Источник: mon.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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