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У Збройних силах показали тренування безпілотників на Донбасі (ВІДЕО)

У Збройних силах показали тренування безпілотників на Донбасі (ВІДЕО)

В зоні проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі відбулось показове тренування операторів безпілотних авіаційних комплексів.

Передає Національний Промисловий Портал з посиланням на УМП.

Відео з відповідними заходами було оприлюднено прес-службою ООС на офіційній сторінці у Facebook.

За озвученою інформацією такі заходи відбуваються постійно для нарощування спроможностей підрозділів на озброєні яких перебувають ці комплекси.

“Такий підхід дозволяє підрозділам Об’єднаних сил успішно й ефективно застосовувати безпілотні літальні апарати для вирішення широкого спектру бойових та спеціальних завдань, основними з яких є повітряна розвідка, спостереження за полем бою, коригування вогню ракетних військ і артилерії”, – йдеться у повідомленні

Источник: uprom.info

Автор: Владислав Христофоров, редактор Національного промислового порталу

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Темы: армия

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