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27.05.2021 19:30
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У Зеленского назвали цель прекращения авиасообщения с Беларусью

У Зеленского назвали цель прекращения авиасообщения с Беларусью

Решение правительства о прекращении авиасообщения с Беларусью направлено на обеспечение безопасности граждан Украины, путешествующих авиационным транспортом.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в эфире одного из телеканалов.

В ответ на вопрос, какова цель в прекращении авиасообщения с Беларусью, Тимошенко сказал: "Это не санкции, это постановление правительства Украины. Основная цель - мы защищаем граждан Украины, путешествующих (авиационным транспортом) над другими странами. Вы видели примеры (задержания основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича) на прошлой неделе. Именно поэтому такие решения Министерство инфраструктуры и правительство принимают".

Напомним, Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29.

В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

 

Агентство Телевидения Новости

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