У Зеленского назвали дату выборов мера Харькова

Внеочередные выборы мера Харькова, вероятно, состоятся 31 октября 2020 года, в последнее воскресенье месяца.

Так, после смерти Геннадия Кернеса город останется без главы минимум до осени. Об этом сообщил заместитель председателя Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью "Радио НВ".

Тимошенко объяснил, что по закону их можно провести или в марте, или в октябре. Для этого необходимо за два месяца направить в парламент необходимые документы. Харьковские чиновники этого вовремя не сделали, поэтому теперь придется ждать следующей законной даты.

"Я думаю, потому что там была какая-то чехарда с документами, они не зашли в Верховную Раду. По состоянию на 25 января парламент получил лишь часть документов. Выборы следует ожидать уже осенью, ведь сроки прошли. Поэтому эти выборы в соответствии с законодательством будут осенью", – отметил Тимошенко

До следующих выборов мэра Харьковом будет руководить секретарь горсовета Игорь Терехов.

Источник: news.obozrevatel.com/

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