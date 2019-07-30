У Зеленского поменяли позицию относительно оккупированного Крыма

Не так давно советник президента Даниил Гетманцев заявил, что отключая воду в Крыму, Украина вредит своим гражданам. Подобные методы, по его мнению, деструктивные, и «Слуга народа» будет инициировать в Верховной Раде создание комитета по оккупированным территориям.

Теперь же постоянный представитель президента в АР Крым Антон Кориневич заявил, позиция по непоставкам воды по Северо-Крымскому каналу в оккупированный Крым является правильной и верной. Об этом он заявил в интервью журналистам, передает УНИАН.

«Мне кажется, что это неуместно. Позиция по непоставкам воды Северо-Крымским каналом в Крым является правильной и верной. Украина должна применять механизмы, которые имеет, для давления на государство-оккупант. Для государства-оккупанта этот вопрос, безусловно, является важным, ведь это, собственно говоря, хозяйственная деятельность на территории Крыма», — заявил он и добавил: «Но я не думаю, что в ближайшее время мы получим какие-то изменения в этом подходе. мы не можем говорить о подаче воды. В той ситуации, что мы имеем, мы не можем говорить о подаче воды северо-Крымским каналом в Крым. Я считаю, что это однозначная позиция «.

Кориневич также подчеркнул, что такая же позиция в Офисе президента по оккупированному Крыму существует и по поставкам электроэнергии с материковой Украины.

Источник: sprotyv.info

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