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У Зеленского рассказали, как сделают из Украины "государство в смартфоне"

У Зеленского рассказали, как сделают из Украины государство в смартфоне

Сегодня, 27 мая, советник президента Владимира Зеленского Михаил Федоров представил модель "государство в смартфоне" для экспертных кругов и общественности. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

На встрече присутствовали представители Международного фонда Евразия (проект TAPAS), Фонда Восточная Европа (проект EGAP), Академии е-управления Эстонии (проект EGOV4Ukraine), Офиса реформ административных услуг, Американской торговой палаты и Государственного агентства по вопросам электронного управления.

"Тональность встрече задал президент Владимир Зеленский на iForum на прошлой неделе, когда заявил о "государстве в смартфоне", - заявили в пресс-службе.

Федоров отметил, что проект электронного правительства активно развивается в Украине последние 4 года, в течение которых было создано много электронных сервисов, и предложил совместными усилиями сделать еще больше.

"Ключевая цель сейчас - определить конкретные пути и механизмы ускорения реализации этого амбициозного проекта, сделать электронное правительство более технологичным, удобным и существенно увеличить количество его пользователей. Нам нужно реализовать идею "единого окна", дать гражданам один веб-адрес всех имеющихся услуг, внедрить единую систему авторизации и идентификации, сделать в целом всю систему более ориентированной на потребности граждан, внедрить унифицированные принципы в отношении дизайна и интегрировать имеющиеся электронные услуги в единый технологический фреймворк", - сказал Федоров.

Первый заместитель председателя Государственного агентства по вопросам электронного управления Алексей Выскуб сообщил, что стратегия развития е-услуг предлагает 200 приоритетных позиций для повседневной жизни граждан. В частности, это услуги регистрации ООО, электронный кабинет застройщика и проект "Е-Малятко", который должен обеспечить возможность получить 10 услуг, связанных с рождением ребенка, по одному е-заявлению.

В Украине доступны в режиме онлайн 125 электронных услуг государства. Среди наиболее популярных - получение выписки о земельном участке и справки о несудимости, оформление жилищных субсидий. Также участники встречи не обошли вниманием реализацию национальной системы идентификации, которая связана с необходимостью создания Единого демографического реестра, ситуацию с государственными реестрами, которые являются основой для электронного правительства и е-услуг, использованием технологий блокчейн, прежде всего имущественных реестров, и борьбы с рейдерством.

Федоров предложил дополнительно обсудить вопросы развития е-услуг в разрезе современной национальной системы идентификации, цифровизации в регионах и ответственных в областных государственных администрациях.

Источник: strana.ua

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Темы: зеленский

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