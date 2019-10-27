Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:12
Просмотров: 69

У Зеленского заговорили о двойном гражданстве, но не для всех

У Зеленского заговорили о двойном гражданстве, но не для всех

Как известно, двойное гражданство в Украине законодательно запрещено. Вместе с тем, новая властная команда допускает смягчение ограничений. Впрочем, это допускается лишь в исключительных случаях.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства. Об этом он заявил в комментарии DT.UA.

По словам вице-премьера, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь родине своих предков. «И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовы работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы», — считает вице-премьер.

Кулеба также считает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной. «Мы не должны отпугивать этих людей. Мы и так потеряли многих», — отмечает вице-премьер.

Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решать вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые большинство получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.

В то же время Кулеба категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго. «Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору», — заявил он.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Збройні сили України закупили вже кілька тисяч автоматів “Малюк”
Сегодня 10:25    56
В 2018 году почти 527 тысяч украинцев получили разрешение на проживание в Евросоюзе. ИНФОГРАФИКА
Сегодня 09:12    64
На Волыни у 2-летнего ребенка обнаружили полиомиелит
Сегодня 08:37    86
Интеграция без ПДЧ: что стоит за "перезапуском отношений" Украины с НАТО
Сегодня 08:02    98
Школьники смогут бесплатно путешествовать по Украине
Сегодня 07:50    228
За 2018 рік хор імені Верьовки отримав з бюджету майже 48 млн грн, а продався за 30 тисяч, - Супрун
Сегодня 07:28    125
Україна в рейтингах багатства: на папері – одне, а насправді інше
Сегодня 06:54    141
"Бабьему лету" конец: климатологи говорят – съели туманы
26.10.2019 10:40    279
В Бразилии подтвердили переговоры о поставках штурмовиков Super Tucano Украине
26.10.2019 10:27    170
Адвокати Небесної сотні: фігуранта «справи Майдану» Щеголєва відпустили з-під домашнього арешту
26.10.2019 09:15    89
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 