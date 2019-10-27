У Зеленского заговорили о двойном гражданстве, но не для всех

Как известно, двойное гражданство в Украине законодательно запрещено. Вместе с тем, новая властная команда допускает смягчение ограничений. Впрочем, это допускается лишь в исключительных случаях.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба считает, что украинцы из диаспоры должны получить право двойного гражданства. Об этом он заявил в комментарии DT.UA.

По словам вице-премьера, это позволит Украине более эффективно использовать потенциал соотечественников из диаспоры, которые стремятся помочь родине своих предков. «И если в будущем в украинском правительстве появятся новые представители диаспоры с гражданством Канады или США, но готовы работать на нашу страну, украинское государство должно иметь уже готовую модель сотрудничества с ними, а не выдумывать всевозможные схемы», — считает вице-премьер.

Кулеба также считает, что либерализация политики в сфере гражданства даст возможность удержать в украинском пространстве миллионы украинцев, выехавших за пределы Украины и получивших гражданство другой страны, но все же желающих сохранить связь со своей родиной. «Мы не должны отпугивать этих людей. Мы и так потеряли многих», — отмечает вице-премьер.

Кроме того, по мнению Кулебы, толерантное отношение государства ко второму гражданству позволит решать вопрос наличия у десятков тысяч украинцев венгерских и румынских паспортов, которые большинство получали только ради того, чтобы спокойно перемещаться в Евросоюзе.

В то же время Кулеба категорически отвергает возможность признания Украиной российского гражданства как второго. «Право двойного гражданства не должно ни при каких обстоятельствах применяться к стране-агрессору», — заявил он.

Источник: sprotyv.info

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