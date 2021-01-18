Убытки "Харьковгаза" за 2020 год составили 192 млн гривен

Резкий рост цен на газ, который АО "Харьковгаз" покупает для технологических потребностей за тарифные средства, привел к образованию убытков по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба АО "Харьковгаз".

"С начала этого года рост цен на газ ускорился, поэтому новые тарифы также не покрывают всех обоснованных расходов Оператора ГРМ. Такая хроническая убыточность дестабилизирует деятельность газораспределительной компании, которая обеспечивает газом 450 тыс клиентов Харьковской области", - сообщает компания.

АО "Харьковгаз" почти 55% от полученных тарифных средств направляет на закупку объемов газа для технологических нужд. В течение второго полугодия 2020 года цена на газ выросла на 54%, в то время как в прошлогоднем тарифе на распределение его стоимость была на треть ниже.

"За счет существенной разницы в цене газа и стоимости газа, заложенной в тарифе АО "Харьковгаз", компания по итогам 2020 получила убытки в сумме 192 млн. грн", - говорится в сообщении.

Аналогичная ситуация сложилась и с тарифами на распределение, установленными на 2021 году, отмечает компания.

В связи с резким подорожанием природного газа на рынке в начале года, действующий с 1 января 2021 тариф на распределение уже не покрывает всех экономически обоснованных расходов на приобретение технологического газа для АО "Харьковгаз".

"В частности, в тарифе на распределение на 2021 год стоимость технологического газа установлена на уровне 7107 грн/тыс куб м. с НДС. По результатам же торгов на европейском хабе TTF, стоимость январского газа уже составляет 9650 грн/тыс куб. м. с НДС", - сообщает "Харьковгаз".

АО "Харьковгаз" не смогло приобрести газ на украинской энергетической бирже. Компания дважды, 29 и 30 декабря 2020 года, объявляла торги с целью закупки технологического газа, но так и не смогла приобрести ресурс за предусмотренные в тарифе средства.

"В тексте Меморандума с МВФ, подписанного президентом и премьер-министром, указано, что тарифы на распределение должны покрывать все расходы операторов ГРМ. Последствиями невыполнения Меморандума с МВФ станут рост рисков дестабилизации газоснабжения потребителей области, разбалансировка на уровне операторов ГРМ и доведение предприятий отрасли до дефолта уже в первом полугодии 2021 года", - сообщает компания.

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