Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:27
Просмотров: 77

Учасникам ЗНО не робитимуть експрес-тести на коронавірус – УЦОЯО

Учасникам ЗНО не робитимуть експрес-тести на коронавірус – УЦОЯО

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні стартує 25 червня і триватиме до 17 липня, додаткова – з 24 липня до 10 серпня

Учасникам зовнішнього незалежного оцінювання з підвищеною температурою не проводитимуть експрес-тести на коронавірус у пунктах тестування, повідомив 12 червня в. о. директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко.

«Забезпечити таку кількість пунктів тестування, які зможуть здійснити правильне експрес-тестування, наразі неможливо», – сказав Бойко на брифінгу про умови проведення ЗНО в 2020 році.

За його словами, у відомстві розуміють, що в дітей може бути температура, не пов'язана з коронавірусом. Бойко порадив у такому випадку взяти довідку в сімейного лікаря, яка б підтверджувала факт наявності субфебрильної температури.

Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання в Україні стартує 25 червня і триватиме до 17 липня, додаткова – з 24 липня до 10 серпня. Пробне тестування має відбутися 15-17 червня.

Источник: radiosvoboda.org

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Мінцифра оприлюднила перелік бібліотек, які отримають 5000 комп’ютерів
Сегодня 12:45    51
Досягнення взаємосумісності з країнами НАТО, нарощування бойових та оперативних спроможностей є і залишатиметься пріоритетом розвитку ЗС України
Сегодня 12:05    66
Денис Малюська: незабаром запрацює повністю новий ЄДР
Сегодня 11:52    68
Безпека людей, розвиток економіки та продовження реформ є пріоритетами для нашого Уряду, - Владислав Криклій
Сегодня 11:40    63
Проведено випробування українських пістолетів-кулеметів «SMG-15», якими озброять прикордонників (ВІДЕО)
Сегодня 11:16    100
«Міністерство оборони України. 100 днів діяльності Уряду: що зроблено?» — Міністр оборони України Андрій Таран
Сегодня 11:03    79
Аграрні розписки стали успішним інструменом залучення фінансування
Сегодня 10:51    75
45% ФОП відкривають онлайн
Сегодня 10:26    77
Приватизації не буде, це фейк: Абромавичус про зміни, які чекають Укроборонпром
Сегодня 09:25    100
Максим Степанов: Наша медична реформа – кінець епохи знущання над медиками
Сегодня 08:28    124
Загрузка...
Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 