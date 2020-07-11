Учасники засідання Національного координаційного центру кібербезпеки обговорили питання щодо організації захисту систем ЦВК під час місцевих виборів у 2020 році

Заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Сергій Демедюк провів засідання Національного координаційного центру кібербезпеки.

Учасники засідання обговорили питання щодо організації захисту систем Центральної виборчої комісії під час місцевих виборів у 2020 році, а також перспективи і потенційні ризики впровадження у виборчий процес онлайн-голосування та інших електронних сервісів.

У заході взяли участь представники ЦВК, Служби безпеки України, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Національної поліції України, Національного банку України, Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, розвідувальних органів.

«Гарантування прав громадян на вільне волевиявлення, забезпечення прозорих та демократичних виборів є одним з ключових завдань держави, - заявив С. Демедюк. - Ми готові протистояти загрозам з кіберпростору, які очікувано надходитимуть від нашого північного сусіда». «Це не лише кібератаки, а й спроби маніпулювання суспільною свідомістю, поширення фейків з метою загострення суспільно-політичної ситуації всередині країни та дискредитації України на міжнародній арені», - сказав він.

За результатами обговорення учасники засідання запропонували заходи щодо недопущення зриву виборчого процесу внаслідок кібератак, забезпечення сталого та надійного функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем Центральної виборчої комісії.

Під час обговорення питання щодо онлайн-голосування наголошувалося, що впровадження такої ініціативи потребує ґрунтовного підходу. У цьому контексті зацікавленим міністерствам і відомствам запропоновано розробити попереднє технічне завдання, модель потенційних загроз та техніко-економічне обґрунтування впровадження онлайн-голосування у виборчий процес в Україні для подальшого всебічного вивчення та обговорення.

Источник: rnbo.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»