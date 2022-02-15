Учебные проверки и внеочередная сессия: Харьков защищает безопасность

Россия заявила об отводе войск от украинской границы по окончании учений, но угроза вторжения, как и последующая эскалация, — возможны. В Госдуме решили признать «ЛНР» и «ДНР», что нарушает Минские договоренности и может привести к новым обострениям конфликта. В Харькове уверяют, что готовы к любым действиям агрессора и уже сутки как перешли на усиленное патрулирование. Пока что в учебных целях.

Какими бы ни были передвижения российской техники вблизи границы, СБУ работает по своему сценарию. С сегодняшнего дня Служба безопасности начала многоэтапные контрдиверсионные учения в регионе. Граждан предупредили о возможном временном ограничении передвижения людей и транспорта, проведении проверок документов и осмотров автомобилей.

В ведомстве предупреждают, что учения пройдут до начала марта по всей территории Харьковской области. Целью учений является усовершенствование межведомственного взаимодействия силовых структур и органов власти, усиление защищенности объектов критической инфраструктуры, а также выявление и задержание условных диверсионных групп.

Кроме того, с 14 по 19 февраля личный состав Национальной полиции также был переведен на усиленный вариант несения службы. При этом в МВД уверяют, что приказ — не повод для паники: усиление введено именно с целью, чтобы ему помешать и оперативнее реагировать на любые угрозы безопасности граждан. Количеству патрулей просят не удивляться.

Кроме того, уже завтра должна состояться внеочередная сессия облсовета, на которой внесут правки в бюджет и примут Программы территориальной обороны Харьковской области на 2022 год, а также внесут изменения в программы гражданской защиты и охраны правопорядка. Сначала планировалось, что эти вопросы будут вынесены на очередную сессию 24 февраля, но все же возникла необходимость рассмотреть эти вопросы раньше.

Олег Сигенубов, глава Харьковской облгосадминистрации

Нами було прийнято регіональну програму, й зараз вона буде працюватись депутатами, на сесії її затвердять та профінансують ті нагальні проблеми, щоби покращити матеріально-технічну базу місць для дислокації. У нас іде все за планом.

На тероборону выделят около 8 млн гривен. Львиная часть – 5 млн гривен — пойдет на ремонт и обустройство воинской части в Чугуеве для расположения сил ТРО, другие — на создание пунктов управления и обмена информацией.

Агентство Телевидения Новости