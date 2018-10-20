Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 15:44
Просмотров: 77

Ученикам харьковской школы попало письмо погибшего украинского "киборга" (видео)

Ученикам харьковской школы попало письмо погибшего украинского киборга (видео)

19-летний Святослав Горбенко после практики учителем в школе написал послание девятиклассникам, но не успел его отправить, пошел на войну и погиб в Донецком аэропорту в 2014 году, говорится в сюжете ТСН.

Леся и Сергей Горбенко – родители киборга с позывным "Скельд".

Когда погиб сын, они не смогли дальше жить в доме на Полтавщине и переехали под Киев.

"В том самом помещении, он здесь ходил, спал, его комната была, его вещи стояли – просто сходишь с ума", - пояснили они.

В свой родной дом возвращались на несколько дней.

До войны сын учился в двух вузах, окончил военную кафедру, участвовал в харьковском Евромайдане, а в сентябре 2014 года поехал на Донбасс добровольцем. 

Родителям он оставил прощальное письмо, они даже не знали, на каких позициях стоял Святослав, пока им не позвонили и не сказали, что сын погиб в Донецком аэропорту 3 октября.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 