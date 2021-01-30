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Учителя, переболевшие коронавирусом, могут получить до 10 тысяч гривен

Учителя, переболевшие коронавирусом, могут получить до 10 тысяч гривен

В Харькове учителя и врачи, переболевшие коронавирусом, могут получить компенсации. Их сумма составляет 5000, 8000 или 10 000 гривен в зависимости от тяжести заболевания. Об этом сегодня, 29 января, сообщил секретарь горсовета Игорь Терехов.

По его словам, сейчас подано около 40 заявлений от учителей, идет оформление.

"Сначала мы хотели застраховать их. Но потом поняли, что страховать не надо: страховой случай может и не наступить, но мы все равно должны что-то платить. Мы посчитали, что нам выгоднее из нашего бюджета выделить материальную помощь, если человек предоставляет справку о том, что он заболел. Размер выплаты зависит от тяжести заболевания: если человек попадает в стационар – там вообще другие суммы на лечение", - рассказал Терехов.

Источник: sq.com.ua

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