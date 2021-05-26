Удар по российской пропаганде: историки показали карту козацких Сечей в Украине

Сообщество History Ukraine опубликовало в сети карту с точным местоположением козацких Сечей на территории современной Украины. Все они находились в восточных и южных регионах, то есть как раз те области, которые российская пропаганда пытается преподносить как «исконно русскими», пишет Обозреватель.

Всего на юге и востоке Украины насчитывалось восемь Сечей. В частности, это Новая (Пидпильненськая), Томаковская, Задунайская, Базавлуцкая, Микитинская, Чертомлыкская, Каменская и Олешквовская.

Місця розташування Запорозьких січей на теренах сучасної України pic.twitter.com/64yqttrl6P — History Ukraine (@History_Ukraine) May 24, 2021

Новая (Пидпильненская) Сечь просуществовала с 1734 по 1775 год, Томаковская – с 1558 по 1593, Задунайская – с 1775 по 1828, Базавлуцкая – 1593 по 1638, Микитинская – с 1638 по 1652, Чертомлыкская – с 1652 по 1709, Каменская – с 1709 по 1711 и Олешковская – с 1711 по 1734 годы.

Причем, Олешковская Сечь была в непосредственной близости к временно оккупированному страной-агрессором украинскому полуострову Крым.

Источник: sprotyv.info

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