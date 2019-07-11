УДАР В СПИНУ. Лукашенко отказался «углублять» интеграцию с Россией и взял 600 млн. у Китая

Правительство Белоруссии завершает переговоры о привлечении в Китае кредита на 600 млн долларов, сообщил замминистра финансов Андрей Белковец.

«Изначально мы рассчитывали на кредит Российской Федерации», - напомнил Белковец, выступавший в Минске на конференции Fitch. Речь шла о примерно такой же сумме - 630 млн долларов. Однако русские увязал выделение кредита с вопросом «углубления интеграции двух стран».

На деле Москва пытается продавить вопрос об объединении Белоруссии и России, что даст Путину «законное» основания остаться президентом уже «новой» страны еще на неопределенно длительное время.

Однако Лукашенко дал понять, что пока он жив никакого объединения не будет. И финансовый шантаж Москвы не пройдет. «На эту тему даже разговаривать не нужно», заявил Лукашенко.

Минск обратился к Китая и получит добро. Москва вряд ли рискнет «обидеться» на китайских товарищей.

Отдел мониторинга Кавказ-Центр

Источник: kavkazcenter.com

Новости портала «Весь Харьков»