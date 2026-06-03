Ударами по об’єктах ВПК росії ми можемо порушувати або зупиняти процес виготовлення озброєнь агресора, — Вадим Скібіцький

Країни Європи, зокрема ті, які мають спільний кордон з росією, усвідомлюють рівень загроз, що походить з москви, і це сприяє адаптації до нової безпекової реальності та прискорює процес ухвалення необхідних рішень.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький під час панельної дискусії “Новий арсенал Європи: уроки оборонних інновацій України” на Міжнародному форумі “Архітектура безпеки” в Києві.

“Розуміння російської загрози — фактор, що стимулює та підштовхує до швидкого прийняття рішень. Наведу приклад: у вересні 2025 року близько 10 дронів залетіли на територію Польщі. В одну ніч — 10 дронів. Навіть не 200, не 400, не 800, як залітає до нас. І там почалось усвідомлення, що країна не готова дуже швидко, в короткий період часу побудувати зовсім нову систему ППО, [...] яку створили ми на своїй території”, — пояснив Вадим Скібіцький.

Він нагадав, що Україна готова ділитись із партнерами здобутим під час війни досвідом, закликав до європейської згуртованості на тлі російської загрози, а також описав деякі аспекти становища російського військово-промислового комплексу.

За словами представника ГУР, у 2026 році росія запланувала виготовити понад 100 тисяч різних модифікацій дронів типу “шахед”/“ґєрань”/”ґєрбєра”, тоді як відповідне оборонне замовлення агресора у 2024 році становило 12 тисяч безпілотників. Водночас Вадим Скібіцький зауважив, що удари Сил безпеки і оборони України по об’єктах російського ОПК здатні впливати на процес виробництва озброєнь.

“Завдаючи ударів по російському оборонно-промисловому комплексу, ми маємо можливість порушувати або навіть зупиняти виробництво окремих видів озброєння та критичних компонентів”, — сказав заступник начальника ГУР.

Під час дискусії Вадим Скібіцький також акцентував увагу на тому, що росія продовжує обходити санкції та отримувати іноземні компоненти для виготовлення зброї, зокрема ракет, що вимагає посилення контролю санкційного режиму та подальшого тиску на агресора.

Джерело: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»