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Ударні БПЛА прикордонників в дії (відео)

Ударні БПЛА прикордонників в дії (відео)

Екіпажі БПЛА оперативних підрозділів Державної прикордонної служби України продовжують відточувати свою майстерність на Бахмутському напрямку. Днями «очі» прикордонників в кількох місцях виявили переміщення ворожої піхоти та укриття противника. Окремі цілі окупантів вдалося знешкодити скиданням боєприпасів з дронів. А координати більш важливих обʼєктів передали для ураження мінометним розрахункам однієї з бригад ЗСУ.

В результаті спільної роботи українських захисників, загарбники підраховують втрати живої сили та мінно-вибухових загороджень.

Агентство Телевидения Новости

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