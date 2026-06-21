Угода з Іраном може збагатити структуру, яку США вважають терористичною

Корпус вартових ісламської революції Ірану (КВІР) може стати одним із головних вигодонабувачів можливої угоди між Вашингтоном і Тегераном, якщо вона відкриє Ірану доступ до нафтового експорту, іноземних інвестицій і фонду відновлення.

Про це повідомляє агентство Reuters.

КВІР за роки санкцій вибудував широку комерційну мережу в нафті, будівництві, судноплавстві, телекомунікаціях, логістиці та портах. Через це пом'якшення обмежень може посилити структуру, яку США вважають терористичною організацією.

Чотири високопоставлені іранські джерела описали КВІР як силу, що має найкращі позиції для отримання значної частини фінансових вигод від відновлення нафтового експорту та повернення іноземних інвесторів.

Проміжна угода, оголошена цього тижня, передбачає винятки для продажу підсанкційної іранської нафти. Ширша домовленість, яку можуть укласти пізніше, може зняти інші санкції та дати Ірану доступ до фонду відновлення на 300 млрд дол.

Однак саме роль КВІР в економіці може ускладнити реалізацію такої угоди. Гвардія глибоко вбудована в іранський бізнес, а її санкційний і терористичний статус у США створює ризики для компаній, які захочуть працювати в країні.

Іранське інвестиційне законодавство вимагає від іноземних компаній місцевих партнерів. Через велику кількість структур, пов'язаних із КВІР, інвестори можуть фактично опинитися в бізнесі з компаніями, що мають зв'язок із Гвардією, навіть без прямої взаємодії.

Наприклад, інженерний підрозділ КВІР Khatam al-Anbia контролює сотні пов'язаних компаній, які працюють у великих інфраструктурних та енергетичних проєктах, а також у телекомунікаціях, автомобілебудуванні, туризмі й логістиці.

Якщо ширшої угоди не досягнуть і санкції залишаться чинними, КВІР усе одно може виграти від проміжних винятків для нафтового експорту. За словами іранських джерел, Гвардія зберігає контроль над частиною економіки саме завдяки досвіду обходу санкцій через посередників і підставні компанії.

Джерело: epravda.com.ua

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