Угорщина не підтримає жодне рішення України на міжнародній арені, доки Київ не поверне права угорським меншинам, — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Україна кілька років пригнічує угорські школи, вони хочуть переробити їх в українські або, якщо не вийде, закрити. Угорський уряд на кожному міжнародному форумі виборює права закарпатських угорців, особливо дітей", — заявив Орбан у виступі перед парламентом.

Угорський прем'єр також сказав, що нове українське керівництво школи в Мукачеві нібито заборонило співати у навчальному закладі гімн Угорщини та одягатися в угорських національних кольорах.

Крім того, Орбан вкотре зазначив, що Будапешт проти вступу України в НАТО, а сама Угорщина через війну страждає від погіршення постачання енергоносіїв з росії.

"Ми побачили, що якщо Україна не відмовиться від наміру вступити до НАТО, то це лише питання часу, коли нам доведеться рахуватися з новим конфліктом, який також поставить під загрозу постачання енергоносіїв з росії, тому ми підняли наші відносини з Центральною Азією на дружній рівень, щоб російсько-українська війна і терористична атака на "Північний потік" не стали для нас нездоланним завданням в енергозабезпеченні країни", — заявив Орбан.

Джерело: https://t.me/znua_live/114325

Новости портала «Весь Харьков»