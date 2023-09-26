Держава
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:16
Просмотров: 106

Угорщина не підтримає жодне рішення України на міжнародній арені

Угорщина не підтримає жодне рішення України на міжнародній арені

Угорщина не підтримає жодне рішення України на міжнародній арені, доки Київ не поверне права угорським меншинам, — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Україна кілька років пригнічує угорські школи, вони хочуть переробити їх в українські або, якщо не вийде, закрити. Угорський уряд на кожному міжнародному форумі виборює права закарпатських угорців, особливо дітей", — заявив Орбан у виступі перед парламентом.

Угорський прем'єр також сказав, що нове українське керівництво школи в Мукачеві нібито заборонило співати у навчальному закладі гімн Угорщини та одягатися в угорських національних кольорах.

Крім того, Орбан вкотре зазначив, що Будапешт проти вступу України в НАТО, а сама Угорщина через війну страждає від погіршення постачання енергоносіїв з росії.

"Ми побачили, що якщо Україна не відмовиться від наміру вступити до НАТО, то це лише питання часу, коли нам доведеться рахуватися з новим конфліктом, який також поставить під загрозу постачання енергоносіїв з росії, тому ми підняли наші відносини з Центральною Азією на дружній рівень, щоб російсько-українська війна і терористична атака на "Північний потік" не стали для нас нездоланним завданням в енергозабезпеченні країни", — заявив Орбан.

Джерело: https://t.me/znua_live/114325

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Украинцы платят за Starlink больше, чем жители всей Европы
Сегодня 08:10    48
Оперативна інформація станом на 06.00 26 вересня 2023 року щодо російського вторгнення
Сегодня 08:01    62
«Представь, они по нам в день по 100 раз «отливают» - перехоплення ГУР
Сегодня 07:50    80
Деякі подробиці по справі Коломойского
Сегодня 07:39    91
СБУ викрила у Львові ексочільника оборонного заводу, який «роззброював» українську ППО напередодні вторгнення рф
Сегодня 07:29    85
Оккупанты покидают места постоянного расположения в Крыму из-за страха перед ударами ВСУ - «Атеш»
Сегодня 07:21    95
росіяни перетворили на медійну пропагандистку ще одну дитину з тимчасово окупованих територій
Сегодня 07:12    106
Оккупанты подозревают жителей Мариуполя в сотрудничестве с ВСУ – усиливают репрессии
Сегодня 07:04    84
Україна вперше пройде опалювальний сезон завдяки газу власного видобутку — Нафтогаз
Сегодня 06:54    88
Російська армія понаставила на одному з напрямків замість танків макети.
Сегодня 06:45    89
Сентябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 