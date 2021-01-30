Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:34
Просмотров: 54

Угорщина прийматиме українських воїнів на реабілітацію після пандемії

Угорщина прийматиме українських воїнів на реабілітацію після пандемії

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини, який перебуває з робочим візитом в Україні

Угорщина планує продовжувати програму реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської агресії на Донбасі, та українських військових, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

“До цього часу ми надали лікування 42 військовим з України, які постраждали внаслідок війни на сході. Звичайно, ми готові продовжувати цю програму. Ми сподіваємося, що наші медичні можливості – але це залежить від ситуації з епідемією – дозволять продовжувати і цю програму”, – заявив Петер Сійярто.

Источник: gur.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Rozetka закрывает свой YouTube-канал с более 1 млн подписчиков из-за языкового закона
Сегодня 08:07    54
Завдяки Антикорупційній стратегії Україна зможе системно підвищувати свою позицію в Індексі протидії корупції, — Голова НАЗК
Сегодня 07:12    64
Командування Медичних сил про епідемічну ситуацію у Збройних Силах України станом на 29 січня 2021 року
Сегодня 06:41    72
Максим Степанов: Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочнеться в лютому
Сегодня 06:10    92
Оперативна інформація про поширення COVID-19 по Україні та Харкову (ВІДНОВЛЮЄТЬСЯ)
Сегодня 06:00    118
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил
Сегодня 00:01    118
Невролог объяснил, чем отличаются обывательское и медицинское понятия «склероз»
29.01.2021 10:04    275
Херсонська "Палада" зацікавила Хорватію будівництвом плавучих готелів та госпіталю
29.01.2021 10:03    154
Мінекономіки та Посольство Німеччини домовились про співпрацю у сфері працевлаштування
29.01.2021 08:20    118
Мінцифра запускає інструмент, що допоможе бізнесу перевірити рівень захисту персональних даних
29.01.2021 07:35    104
Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 