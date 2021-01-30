Угорщина прийматиме українських воїнів на реабілітацію після пандемії

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини, який перебуває з робочим візитом в Україні

Угорщина планує продовжувати програму реабілітації дітей, які постраждали внаслідок російської агресії на Донбасі, та українських військових, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто на спільній пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

“До цього часу ми надали лікування 42 військовим з України, які постраждали внаслідок війни на сході. Звичайно, ми готові продовжувати цю програму. Ми сподіваємося, що наші медичні можливості – але це залежить від ситуації з епідемією – дозволять продовжувати і цю програму”, – заявив Петер Сійярто.

Источник: gur.gov.ua

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