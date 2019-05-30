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Угроза Украине: нужны законы о коллаборационизме

Угроза Украине: нужны законы о коллаборационизме

Украина нуждается в законодательных изменениях, направленных на недопущение возвращения во власть людей, ставших помощниками российских агрессоров. Об этом в своей статье на «ИС» пишет Олена Степова.

По ее словам, отцами-основателями войны на Донбассе стали Партия регионов и Компартия. Они повели «народ Донбасса» в мир смерти, хаоса, нищеты, лжи и ненависти, но остались безнаказанными.

«И сейчас – по сути еще 5 лет назад — после первых выстрелов и митингов «путинвведи», нам нужен закон о запрете деятельности Партии Регионов, как антинародной, враждебной партии, пропагандирующей насилие, шовинизм, антисемитизм, фактически антиукраинскую риторику, направленную на уничтожение украинской нации и государственности», — говорится в материале.

Автор признает, что в украинской политической реальности многие политики неоднократно меняют убеждения, партии, движения, на разных отрезках времени призывая к движению в разных, зачастую противоположных направлениях. Яркой иллюстраций такого поведения, утверждает Степова, могут служить действиях достаточного количества деятелей Донбасса, сперва призывавших оккупантов, а затем уехавших на территорию, подконтрольную Киеву.

«Отцы народа» сбежали после того, как послали на костер войны этот самый «народ», — отмечает она, добавляя, что не отличаются последовательностью и принципиальностью и множество простых жителей региона.

Данные обстоятельства являются непосредственной угрозой независимости и суверенитета Украины.

«Если мы всей страной не хотим стать федеральным округом РФ, нам нужно не только закон о политической люстрации, запрет на деятельность Партии Регионов, но и закон о люстрации жителей ОРДЛО-коллаборационистов, запрещающий оным избирать и быть избранными в ВРУ», — резюмировала автор статьи.

Как сообщала ранее группа «ИС», в России принято решение о постепенном возвращении оккупированных территорий Донбасса в состав Украины.

Источник: sprotyv.info

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