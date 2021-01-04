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Уже рік український кордон допомагають охороняти французькі гелікоптери Airbus Н125

Уже рік український кордон допомагають охороняти французькі гелікоптери Airbus Н125

Рівно рік тому, 3 січня 2020 року, в Київ прилетіли два гвинтокрили Н125 від французької компанії Airbus Helicopter для Державної прикордонної служби України.

Під час Голова Держприкордонслужби України Сергій Дейнеко зауважив, що вони у 4-5 разів більш економічні у порівнянні з Мі-8, які є на озброєнні відомства.

Протягом року у Держприкордонслужбі нові гвинтокрили підтвердили свою ефективність та економічність. Вони налітали майже 460 годин. У 2020-му їх переважно застосовували для навчання льотного та технічного складу. При цьому, навчання нерідко поєднувалося з повітряним моніторингом тієї чи іншої ділянки державного кордону України.

На цей час у Держприкордонслужбі України уже підготовано 6 фахівців, які можуть пілотувати Airbus Н125, а також 64 механіки, які здатні забезпечувати належний технічний стан гвинтокрилів для їхньої ефективної експлуатації. У 2020 році для Н125 облаштували два ангари у Харківській області, по одному ангару в Сумській області та Києві. Тривають підготовчі роботи зі спорудження ангара у Чернігівській області.

Цього року українське прикордонне відомство очікує отримати ще десять гелікоптерів Airbus Н125. Планується, що ці машини уже прибудуть з необхідним оптико-електронним обладнанням для моніторингу державного кордону та виключної (морської) економічної зони України.

Нагадаємо, що у рамках виконання міжурядової угоди з Французькою Республікою та реалізації інвестиційного проекту МВС щодо створення єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту Держприкордонслужба України загалом очікує отримати 24 нових вертольоти Airbus Helicopter Н125.

Зважаючи на перспективу розширення авіапарку, Держприкордонслужба запрошує пілотів, які мають бажання та спроможні охороняти український кордон на сучасних та надійних гвинтокрилах.

Источник: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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