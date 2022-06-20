Уїк-енд гучних заяв від західних лідерів

"Зараз дуже необхідно створити армію, здатну боротися разом з нашими союзниками і завдати поразки Росії в бою. Ми - покоління, яке має підготувати армію знову боротися в Європі", - голова Генштабу Британії Патрік Сандерс.

"Необхідно привчати себе до тривалої війни, оскільки російська влада вдається до кампанії на виснаження. Великобританія і наші друзі повинні відповісти наданням гарантій того, що Україна матиме стратегічну міцність, щоб пережити ситуацію і з часом перемогти", - Б.Джонсон.

"Ми повинні підготуватися до того, що війна в Україні може зайняти роки. Ми не повинні припиняти підтримку України. Навіть якщо витрати високі - не лише на військову підтримку, а й через зростання цін на енергоносії та продукти", - Єнс Столтенберг.

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Министр обороны Алексей Резников поделился остроумным тостом о российском военном флоте.

«Поделюсь с вами польским тостом, который я выучил от наших друзей в Варшаве и, конечно, этот тост уже знают все министры обороны стран клуба «Рамштайн»: «За российский военный флот, до дна!».

Источник: https://t.me/Sharpreview/14971

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