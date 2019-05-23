Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:57
Просмотров: 190

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Указ Зеленского о роспуске Рады обжаловали в Верховном суде

Указ Президента Украины Владимира Зеленского о досрочном роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов обжаловали в Верховном суде.

Об этом сообщил координатор гражданского движения «Общее дело» Александр Данилюк на своей странице в Facebook.

«Общее дело» обжаловало незаконный указ Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде Украины», - написал он.

Как сообщалось ранее, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский анонсировал роспуск Верховной Рады восьмого созыва и проведение досрочных парламентских выборов.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий ВР и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

22 мая председатель парламента Андрей Парубий заявил, что поддерживает инициативу относительно обращения в Конституционный суд о конституционности указа президента о роспуске парламента.

«Я знаю, что народные депутаты планируют подать обращение в Конституционный суд, и я поддерживаю эту инициативу...», - сказал он.

Сегодня, 23 мая, указ вступил в силу - документ опубликован в правительственном издании «Урядовий кур'єр».

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 