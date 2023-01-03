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Украина: 7 причин для оптимизма – Atlantic council

Украина: 7 причин для оптимизма – Atlantic council

● ВСУ: в начале все задавали вопрос – «Как долго ВСУ смогут противостоять мощи армии РФ?», но ВСУ доказали свою высочайшую квалификацию.

● Стойкость: весь мир был ошеломлен и впечатлен выдающейся силой и мужеством украинского народом.

● Англо-американские союзники: обмен разведданными, обучение, финансовая помощь и оружие от США и Британии помогли уничтожить большую часть вторгшейся армии на поле боя.

● Польская солидарность: открытые двери для беженцев, военная помощь, обучение и дипподдержка… Примеров такой соседской солидарности в истории немного.

● Поддержка Турции: турецкая помощь стала подарком для Украины – соглашение о поставках зерна и «Байрактары» говорят сами за себя.

● ЕС: Москва рассчитывала на разделенную Европу, но вторжение объединило континент.

● Имперское высокомерие Кремля: решение вторгнуться в Украину обнажило реальность, стоящую за позой – миф о РФ как о военной сверхдержаве рухнул.

#аналитика

Джерело: https://t.me/infosprotyv/9012

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