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Украина будет последовательно и жестко отстаивать свои национальные интересы - Климкин о ситуации с Венгрией

Украина будет последовательно и жестко отстаивать свои национальные интересы - Климкин о ситуации с Венгрией

Глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин, сообщил, что Украина будет последовательно и жестоко отстаивать свои национальные интересы в ситуации с Венгрией.

Об этом он рассказал журналистам комментируя ситуацию с Украиной и Венгрией.

"Мы вчера встречались с Сиярто, мы подробно обсудили мою поездку, поскольку я, участвовал в разговоре с нашей венгерской общиной. Я опять же сказал ему, что я считаю, что все происходящее в Закарпатье конечно может обсуждаться с Венгрией, но это вопрос Украины", - сообщил Климкин.

Глава МИД подчеркнул, что Украина будет проталкивать инициативу в этом, Украина будет последовательно и жестко отстаивать свои национальные интересы.

"Это не означает, что мы воюем с Венгрией. По определению нет, но то, что мы делаем, это однозначно правильный путь. О чем мы договорились: венгерская сторона меняет название, мы будем иметь полномасштабные консульские консультации, сейчас договариваемся о дате. Мы обсудили с господином Сиярто возможную повестку дня этих консультаций. Мы защищаем наших венгров и когда есть провокационные петиции, о якобы депортации этих венгров, мы их будем защищать и бороться правовыми методами против этого", - рассказал он.

Климкин отметил, что тот, кто нарушил закон должен признать, что он нарушил закон.

"Я был в субботу в Ужгороде, и много венгров ко мне подходило, и говорили господин министр, очень хорошо, что вы к нам приехали, потому что есть возможность поговорить. Мы понимаем, что мы нарушили украинский закон, но невозможно к нам относиться, как к российским агрессорам. И я сказал, что это не является элементом нашего отношения, мы будем вас защищать. Мы никогда не говорили, что венгры Закарпатья являются сепаратистами, но вы так же должны выполнять украинские законы. Поэтому нам нужно ситуацию там устроить и мы должны тоже с нашей стороны сделать многое. Изменить методики, помочь венграм реально изучить и украинский, и начать изучение украиноведческих предметов: историю Украины, географию Украины, основы государства и права", - рассказал он.

Климкин отметил, что Украина выслала консула Венгрии, и это является принципиальной позицией.

"Кто нарушает Венскую конвенцию о консульских отношениях, тот, кто пытается скрыть факт выдачи гражданства, тот, кто призывает к манипуляции украинскими документами - здесь работать по определению не будет", - отметил Климкин.

Глава МИД отметил, что на следующей неделе во время Варшавского форума по вопросам безопасности еще раз встретится с Сиярто.

"Диалог идет, он является сложным, но свои национальные интересы на Закарпатье мы будем защищать", - отметил Климкин.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»

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