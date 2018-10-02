Украина – чемпион по войнам с Россией

Всё познаётся в сравнении. И мощность сопротивления агрессии в том числе.

Тот факт, что вопреки камланиям зрадофилов о нашем неизбежном поражении в ненужной народу, а продолжающейся только по вине циничных барыг войне с Россией мы ещё живы, является основанием для оптимизма. Более того, настоящим, хоть и несколько сомнительным, предметом для гордости. Если перестать кудахтать про Липецкую фабрику на крови и рассоренные проклятыми америкосами братские народы, то можно увидеть, что в печальном перечне жертв современной российской агрессии Украина выглядит не только не хуже, но и лучше своих соседей по несчастью.

Чтобы убедиться в этом, достаточно уметь читать и считать хотя бы до десяти. Все данные взяты из открытых источников, никакие тайные знания вам тут не понадобятся. Под «современной» агрессией мы будем понимать период с 1991 года, а для количественной оценки использовать два параметра: время активного вооружённого сопротивления российской армии и процент потерянной территории. Политическую сторону конфликтов, а также всякого рода внутренние разборки мы для простоты опустим. Итак!

1. Молдова. 2 сентября 1990 года была провозглашена Приднестровская Молдавская Советская Социалистическая Республика, не признанная ни Кишинёвом, ни Москвой. Локальные столкновения молдаван с приднестровцами в Дубоссарах случались в ноябре 1990 года, а также сентябре-октябре и декабре 1991 года. Полноценная война центрального правительства с приднестровскими сепаратистами разгорелась 2 марта 1992 года, в тот же день молдавские полицейские вступили в бой с полком 14-й российской армии у Кочиер. Хотя в начале конфликта Москва формально сохраняли нейтралитет, российское оружие (включая танки) различными путями попадало к приднестровцам. 27 июня 14-ю армию возглавил Александр Лебедь, после чего россияне приступили к активным действиям. Череда ракетно-артиллерийских ударов заставила молдавские части отойти в глубь своей страны, а война завершилась перемирием 21 июля и вводом в зону конфликта российских миротворцев 29 июля. 1 августа враждующие силы были окончательно разведены и на территории Молдовы установился шаткий мир.

Итоги: Кишинёв смог блокировать российский «нейтралитет» 117 дней и противостоять открытой агрессии ещё 24 дня, то есть всего 141 день (11 дней после перемирия мы не считаем, да и в любом случае конфликт продлился меньше 5 месяцев). Потери в очевидно проигранной войне составили 12,3% территории.

2. Ичкерия. 8 июня 1991 года была провозглашена Чеченская Республика Нохчи-чо с неопределённым статусом, после кровавой борьбы за власть 1 ноября президент Джохар Дудаев объявил о независимости Чеченской Республики. 31 марта 1992 года Чечня отказалась подписать Федеративный договор с Россией, в июне российская армия ушла из республики, оставив на военных базах оружие и технику. 26 ноября 1994 года произошла неудачная попытка штурма Грозного отрядами антидудаевской оппозиции, среди которых оказались российские контрактники, солдаты-срочники и бронетехника – война Москвы с Грозным стала неизбежной. 1 декабря российская авиация нанесла по Ичкерии первые удары, а 11 декабря началось «восстановление конституционного порядка» а.к.а Первая Чеченская война. О том, как проходило это побоище, написано немало. Нас интересует, что, несмотря на подавляющее превосходство в силах, россияне не смогли удержать в своих руках даже Грозный. В конечном итоге 31 августа 1996 года были заключены Хасавюртовские соглашения, ознаменовавшие фактическую победу Ичкерии и вывод российских войск.

Но музыка играла недолго. 7 августа 1999 года отряды, неподконтрольные, по сути, власти Ичкерии, вторглись в Дагестан, что привело 23 сентября к началу «контртеррористической операции» а.к.а Второй Чеченской войны. В этот раз дело повернулось по-другому, и 20 апреля 2000 года общевойсковая операция была закончена, хотя локальные нападения чеченских боевиков с захватом населённых пунктов имели место по 2008 год, а полностью партизанская война в Чечне и связанные с ней теракты в России не прекратилась до сих пор. Существует ли ныне Ичкерия де-юре – предмет дебатов.

Итог: первая кампания длилась 1 год 9 месяцев и 5 дней, вторая – 8 месяцев и 13 дней. По-хорошему, к этому сроку нужно добавить по нескольку суток, во время которых отряды чеченцев удерживали отдельные поселения с 2001 по 2008 год, но на общий результат (2,5 года) это мало повлияет. Согласно другой методологии, считать надо до завершения режима КТО 16 апреля 2009 года – тогда вторая война продлилась 9 лет 8 месяцев и 9 дней, а суммарное время конфликта – 11,5 лет, но это слишком уж очевидное натягивание совы на глобус. По итогу обеих войн 100% территории Ичкерии заняты Россией, ну а то, что Москва сегодня де-факто платит дань Грозному, – вопрос второй. Дань эту собирают совсем другие люди.

3. Грузия. Тут всё было так сложно, что для полноценного описания нужна целая книга, я же ограничусь ключевыми событиями. 15–16 июля 1989 года в Сухуми произошли столкновения между грузинами и абхазами, 25 августа 1990 года Верховный Совет Абхазии принял Декларацию о суверенитете. Провозглашение Декларации о суверенитете Юго-Осетинской Советской Демократической Республики и межэтнические столкновения в Цхинвали случились позже – 20 сентября и 11 декабря 1990 года соответственно. Однако до применения оружия в Южной Осетии дошло раньше – с 6 января 1991 года в Цхинвали и вокруг города начались перестрелки между грузинскими и осетинскими формированиями, с февраля по декабрь непризнанная республика жила в блокаде. После развала СССР, сдерживавшего конфликт, с января по июнь 1992 года война между Тбилиси и Цхинвали продолжалась открыто, хотя размеры «армий» обеих сторон исчислялись всего сотнями человек (почему – см. ниже). 15 июня вице-президент России Александр Руцкой приказал вертолётам нанести удар по грузинам, осаждавшим Цхинвали, а президенту Эдуарду Шеварднадзе пригрозил бомбардировкой Тбилиси. 24 июня между Борисом Ельциным и Шеварднадзе были подписаны Сочинские («Дагомысские») соглашения, прекратившие войну и превратившие Южную Осетию в де-факто российский протекторат.

Малые размеры сил противоборствующих сторон в Осетии и позднее начало конфликта в Абхазии имеют простое объяснение – с 22 декабря 1991 года в Грузии шла собственная гражданская война, поэтому до мятежных окраин не доходили руки. Так что решение о вводе грузинских войск в полунезависимую Абхазию было принято только 10 августа 1992 года. Абхазская заруба была на порядок кровавее осетинской и продолжалась, в сущности, до 30 сентября (или 4 октября) 1993 года, а формально – до Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 года. Что же касается участия России в войне, то оно было неоднозначным. С одной стороны, с начала осени 1992 по конец лета 1993 года российская авиация поддерживала абхазов, также россияне регулярно вели артиллерийские дуэли с грузинами, а тысячи российских (и даже чеченских) добровольцев сражались на стороне Сухуми. С другой стороны, российские корабли эвакуировали грузинских солдат из Абхазии, а российские танки помогли Шеварднадзе удержаться у власти. Цена вопроса – вступление Грузии в СНГ и московские миротворцы внутри страны.

В 2008 году всё было гораздо прозрачнее – с 1 по 6 августа югоосетинские силы обстреливали грузинские сёла, грузины отвечали, с 7 по 13 августа продолжались боевые действия между российскими войсками (с примкнувшими к ним сепаратистами) и грузинскими. Результат нам известен.

Итоги: в ходе войн 1991–1993 и 2008 годов Тбилиси противостоял россиянам в общей сложности чуть больше года и потерял 18% территории.

4. Украина. Тут без лишних слов – 20 февраля 2014 года началась скрытая, 27 февраля – открытая российская агрессия против нашей страны, на этот момент война длится более 4,5 лет, общие потери территории – около 8%.

Общий баланс. Теперь ранжируем все 4 жертвы России в две таблицы: по срокам войны и территориальным потерям – и за максимальный срок сопротивления и минимальный урон дадим «золотую медаль». По второму параметру Ичкерию пришлось дисквалифицировать как потерявшую 100% территории и выбывшую с соревнований.

Срок сопротивления

Территориальные потери

В общем «зачёте» противостояния с Россией последнее место занимает Ичкерия с серебряной медалью в одном виде состязаний и дисквалификацией в другом, затем идёт Грузия с 2 «бронзами», в середине оказывается Молдова с одной «бронзой» и одним «серебром», а в чемпионы выходит Украина с двумя «золотыми медалями»!

Поэтому когда в следующий раз какой-нибудь напыщенный индюк по тупоголовости или на зарплате начнёт распространять вокруг волны зрады и пораженчества, ткните его носом в элементарную статистику по срокам сопротивления и потерянной территории. Ему не поможет, но вдруг до других дойдёт, что Украина – чемпион по вооружённой борьбе с Россией.

Да, не всё на этой войне у нас складывается гладко, но по сравнению с другими мы очень даже молодцы.

Всё будет Украина!

Источник: petrimazepa.com

Автор: Сергей Громенко

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