Украина договорилась с Коста-Рикой о безвизе
Украина и Коста-Рика договорились о безвизовом режиме. Об этом на своей странице в Facebook сообщает департамент консульской службы МЗС Украины.
«На первых в истории двусторонних консультациях достигнута договоренность о заключении соответствующего двустороннего соглашения о безвизе», — сказано в сообщении.
Когда договоренность будет оформлена письменно и вступит в действие не сообщается.
Республика Коста-Рика — государство в Центральной Америке. Граничит с двумя странами: Никарагуа на севере и Республикой Панама на юго-востоке. Тихий океан омывает берега с юга и запада и Карибское море — с востока. Даже по меркам Центральной Америки Коста-Рика — небольшая страна, лишь 2 страны региона (Сальвадор и Белиз) имеют меньшую площадь, и 2 (Панама и Белиз) — меньшее население. При этом по уровню жизни среди центрально-американских государств Коста-Рика занимает 2-е место, уступая только Панаме.
Источник: sprotyv.info