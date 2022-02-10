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Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как Россия – Госдеп

Украина, Грузия и Молдова имеют такие же права на безопасность, как Россия – Госдеп

Россия имеет право на суверенитет и безопасность, но такие же права имеют и Украина, Грузия и Молдова, куда она либо вторглась и оккупировала часть территорий, либо где сохраняет военное присутствие вопреки желанию правительства.

Как передает корреспондент Укринформа, об этом заявила во вторник, 8 декабря, заместитель госсекретаря США Венди Шерман во время инаугурационной встречи в Вене по запуску Обновленного диалога ОБСЕ по европейской безопасности.

«Если Российская Федерация убеждена – как и мы – что она имеет неотъемлемое право на суверенитет и безопасность, то такие же права должны в равной степени существовать и для Молдовы, и для Грузии и для Украины», – заявила она.

Как добавила Шерман, это – «уже не первый случай, когда Россия принимает меры, противоречащие ее обязательствам в рамках ОБСЕ».

«Именно Россия вторглась в Украину в 2014 году и продолжает оккупировать Крым. Именно Россия вторглась в Грузию в 2008 году и продолжает незаконно оккупировать 20% грузинской территории. Именно Россия сохраняет военное присутствие в Молдове, вопреки желанию молдавского правительства и вопреки своим обязательствам в рамках ОБСЕ», - заявила заместитель госсекретаря США.

Она отметила, что такие действия РФ наносят ущерб безопасности Украины, Грузии и Молдовы и нарушают международное право.

Комментируя беспрецедентное наращивание Россией войск у границы с Украиной, она заявила, что это – самая большая мобилизация войск в Европе за последние десятилетия. При этом Москва распространяет пропаганду и дезинформацию, представляя агрессором не себя, а Украину, США, НАТО и ОБСЕ.

«В России просто нет ни одного оборонного оправдания для сосредоточения такого количества войск за столь короткое время на границе с Украиной. Ни одного. Украина не представляет угрозы для России. Ни НАТО. Ни, как на это пошло, и Соединенные Штаты», - заявила Шерман.

Источник: ukrinform.ru

Новости портала «Весь Харьков»

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