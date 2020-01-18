Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 16:46
Просмотров: 103

Украина и Грузия обвинили Россию в создании помех навигации в море

Украина и Грузия обвинили Россию в создании помех навигации в море

Украина и Грузия направили жалобу в Международную морскую организацию (IMO) на противоправные действия России в Азовском и Черном морях, а также в Керченском проливе. 

Об этом в субботу, 17 января, сообщило посольство Украины в Великобритании в своем Facebook.

“Делегации Украины и Грузии обратили внимание государств-членов IMO на противоправную деятельность РФ, которая препятствует поисково-спасательным операциям в Черном море, Азовском море и Керченском проливе”, - говорится в сообщении.

Совместный документ Украины и Грузии был поддержан делегациями стран ЕС и США.

Напомним, случаи отказов систем навигации в Азовском море фиксировали в июле, марте и феврале 2019 года. Информацию о помехах обнародовали экипажи гражданских торговых судов. Как сообщалось, российская система навигации "Глонасс" в то же время работала без сбоев.

Также случаи отказов GPS фиксировались во время учений НАТО Trident Juncture-2018. Согласно данным норвежских оборонных сил, сигнал, создающий помехи в работе GPS, исходил из Кольского полуострова в России.

 

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Загрузка...
Январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 