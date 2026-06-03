Украина и Литва запускают совместную грантовую программу Brave Lithuania

(https://oboronka.mezha.ua/ukrajina-ta-litva-domovilisya-zapustiti-brave-lithuania-311861/)

Программа направлена на грантовую поддержку перспективных оборонных разработок и ускорение внедрения новых технологий для Сил обороны Украины.

Соответствующий меморандум был подписан на форуме NATO-Ukraine Defence Innovators Forum в Вильнюсе.

Данная инициатива станет еще одним шагом в расширении международной сети проектов вокруг украинского кластера оборонных технологий Brave1, который уже активно работает с европейскими партнерами и разными компаниями.

Основной акцент программы будет сделан на наиболее востребованных направлениях современной войны, включая беспилотные системы, средства радиоэлектронной борьбы, искусственный интеллект, защищенную связь и другие критически важные технологии.

Помимо грантового финансирования проект предусматривает проведение совместных мероприятий для инженеров, стартапов и разработчиков из обеих стран, что должно ускорить поиск новых решений и их последующее внедрение.

Параллельно Украина развивает аналогичные инициативы и с другими европейскими государствами, включая Германию, постепенно формируя международную экосистему для поддержки оборонных инноваций и стартапов.

Джерело: https://t.me/yigal_levin/97287

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