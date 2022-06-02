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Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники.

Украина и Польша создадут совместное предприятие по производству оружия и военной техники.

Это выведет оборонное сотрудничество стран на новый уровень и позволит разрабатывать современные виды вооружения, подчеркнул (https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-ukrayina-ta-polshcha-domovilisya-pro-spilni-proekti-v-oboronnij-galuzi-energetici-j-regionalnomu-rozvitku) премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Уже подписан Меморандум о формировании польско-украинской комиссии, которая подготовит рекомендации по созданию предприятия.

Связь Украины и Польши все крепчает!

Источник: https://t.me/truexanewsua/49169

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