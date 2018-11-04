Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли до конца года - Эрдоган

Турция и Украина договорились о подписании Соглашения о зоне свободной торговли до конца этого года.

Об этом в ходе пресс-конференции по результатам заседания Стратегического совета сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает корреспондент Укринформа.

"На этом заседании (7-е заседание Стратегического совета - ред.) сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию Соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этому соглашению сможем достичь нашей цели - торгового баланса объемом 10 миллиардов долларов", - заявил Эрдоган.

Он указал на то, что Турция развивает отношения с Украиной на уровне стратегического партнерства и высказался относительно важности процесса реформирования в Украине для всего региона.

"Мы искренне следим за процессом реформ в Украине. Успешность Украины в этом пойдет на пользу не только Украине, но и всем странам региона", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября находится с официальным визитом в Турции.

Источник: ukrinform.ru

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