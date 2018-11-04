Государство
Перейти к списку новостей
Сегодня 08:54
Просмотров: 70

Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли до конца года - Эрдоган

Украина и Турция подпишут соглашение о зоне свободной торговли до конца года - Эрдоган

Турция и Украина договорились о подписании Соглашения о зоне свободной торговли до конца этого года.

Об этом в ходе пресс-конференции по результатам заседания Стратегического совета сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает корреспондент Укринформа.

"На этом заседании (7-е заседание Стратегического совета - ред.) сегодня мы приняли решение до конца года завершить работу по подписанию Соглашения о зоне свободной торговли. Мы верим, что благодаря этому соглашению сможем достичь нашей цели - торгового баланса объемом 10 миллиардов долларов", - заявил Эрдоган.

Он указал на то, что Турция развивает отношения с Украиной на уровне стратегического партнерства и высказался относительно важности процесса реформирования в Украине для всего региона.

"Мы искренне следим за процессом реформ в Украине. Успешность Украины в этом пойдет на пользу не только Украине, но и всем странам региона", - сказал Эрдоган.

Как сообщалось, Президент Украины Петр Порошенко 3-4 ноября находится с официальным визитом в Турции.

Источник: ukrinform.ru

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Німеччина є провідним інвестором в економіку України – Президент про співробітництво двох держав
03.11.2018 09:42    91
Германия будет выступать за продление санкций ЕС против РФ, - Меркель
02.11.2018 09:49    89
Президент: Росії замість брязкання зброєю та запровадження санкцій проти українців треба просто піти геть з України
02.11.2018 08:27    94
У Кремлі пояснили, чому в санкційному списку немає президента України
02.11.2018 06:05    428
Результати засідання РБ ООН з «українського питання» засвідчили триваючу міжнародну ізоляцію Москви — Президент
01.11.2018 09:24    100
Порошенко підписав другий закон про "маски-стоп"
01.11.2018 07:36    254
Президент України Петро Порошенко проведе переговори з Федеральним канцлером ФРН Ангелою Меркель
31.10.2018 08:26    107
Украина может принять следующие “Игры непокоренных” – Порошенко
29.10.2018 09:19    111
Звернення до Українського народу з нагоди 74-ї річниці вигнання нацистів з України
29.10.2018 06:26    161
Президент привітав українську команду на «Іграх нескорених» у Австралії
28.10.2018 06:45    104
Загрузка...
Ноябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 