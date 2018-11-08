Украина находится на передовой в борьбе с киберугрозами - Глава представительства НАТО в Украине

Глава представительства Североатлантического альянса (НАТО) Александр Винников рассказал, что Украина находится на передовой в борьбе с информационными атаками.

Об этом он сообщил во время международной конференции "Уроки гибридного десятилетия: что нужно знать для успешного движения вперед" в интервью с ведущим "Прямого" телеканала Тарасом Березовцом.

- Давайте обсудим с Вами вмешательства.

Я считаю, что на сегодняшний день с этой проблемой столкнулись очень многие страны. Потому что мы с вами живем в эпоху когда гибридные угрозы, они касаются каждого. Они постоянно запускаются. Конечно, сама по себе гибридная война не нова. Инструментарии, которые применяются для нее, в принципе применялись и в других ситуациях, но это набор инструментов, которые начинают применяться, которые мы сейчас с вами имеем для того, чтобы защищаться от гибридной войны.

Нам необходимо действительно объединить наши усилия для того, чтобы мы могли противодействовать. Вместе с Украиной на этой платформе мы должны договориться, каким образом мы будем противодействовать киберугрозам. В частности, 2 года назад мы уже дошли до определенных пунктов на саммите, который проходил в Варшаве и сейчас мы поговорим о тех же вопросах и в Украине.

- Есть ли у НАТО подобные планы для того, чтобы Украина во время выборов могла бороться с российской пропагандой?

Кибербезопасность является очень важной для нас сегодня. И вместе с Украиной мы говорим о стратегических переговорах, которые должны помочь Украине нарастить мощности для того, чтобы она могла быть вовлеченной в стратегическое сотрудничество. Но так же эта платформа очень важна для того, чтобы идентифицировать, как Украина может противодействовать информационным атакам. Потому что, как я уже говорил, с этим столкнулось очень многие страны.

К сожалению, Украина на передовой линии этой борьбы сейчас находится. И нам нужно усвоить те уроки, сделать выводы из тех ситуаций, которые уже были, и сегодня угрозы в киберпространстве, угрозы кибератаки и гибридная война очень важные вопросы для НАТО. Потому что НАТО так же наращивает свои мощности для того, чтобы анализировать и противодействовать кибератакам и принимать соответствующие решения для того, чтобы наращивать противодействие в частности в предотвращении вмешательства в выборы. Потому что мы видим очень во многих странах вмешательства в выборы с помощью киберпространства.

- С точки зрения НАТО насколько изменились мощности за последние три года?

Если мы с вами говорим о технических возможностях, то украинская армия чрезвычайно нарастила свои мощности и прошла очень большой путь. С ситуацией в 2014 году, когда впервые столкнулась с российской агрессией и, конечно, Украина провела очень много различных тренингов и совместных учений, улучшилось техническое состояние. Но следующий шаг, который мы должны сделать вместе с помощью НАТО, как с организацией - это стратегический путь, стратегические изменения с точки зрения реформ. Вот почему Украина вовлечена очень сильно в сектор обороны и безопасности и поэтому разрабатывается стратегия.

Сейчас принята дорожная карта для реформ в плане стратегической защиты в Украине. И опять же был принят закон о национальной безопасности. Мы смотрим на этот закон, как на чрезвычайно важный шаг, но кроме того, нам нужно сделать еще очень много законодательных инициатив для того, чтобы мы смогли поддержать Украину в этом процессе. Итак, следующим шагом, с моей точки зрения, является наращивание долгосрочных перспектив для того, чтобы мы могли воплотить эти институциональные реформы. Они должны быть системными для изменений с точки зрения того, как мы смотрим на систему безопасности.

Источник: prm.ua

Новости портала «Весь Харьков»