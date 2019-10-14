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Украина находится в зоне риска серьезных киберугроз со стороны РФ

Украина находится в зоне риска серьезных киберугроз со стороны РФ

Украина заинтересована в наращивании сотрудничества с НАТО и его отдельными странами-членами в развитии кибернетической защиты.

Об этом в Лондоне во время выступления на заседании Парламентской Ассамблеи НАТО заявил член украинской делегации Андрей Клочко в ходе обсуждения доклада представителя Франции Жан-Мари Бокель "Североамериканский и европейский подход к цифровому рынку и кибернетической безопасности".

"Украина находится в зоне риска серьезных киберугроз со стороны Российской Федерации. Вместе с этим, перед правительством Украины поставлена задача относительно развития цифровых технологий во всех сферах общественных отношений. Этот процесс уже происходит, но переход государственного управления, экономики, социальных услуг "в цифру" потребует дополнительных мер безопасности. Поэтому Украина заинтересована в сотрудничестве в этом направлении с членами НАТО", - отметил Андрей Клочко.

Он, в частности, отметил, что военная агрессия РФ против Украины сопровождается интернет-атаками и специальными операциями в социальных сетях, включая Facebook, Twitter, "ВКонтакте" и другие. Наиболее агрессивные российские социальные сети, такие как "ВКонтакте" и "Одноклассники", прямо контролируются российским правительством и их распространение было заблокировано в Украине. Российские пропагандисты стараются обходить эти запреты, вследствие чего несколько десятков популярных ресурсов только в сети Facebook, которые позиционируются как украинские, на самом деле администрируются из России.

"Демократическое развитие нашей страны требует, чтобы мы работали вместе над усилением цифровой безопасности, что необходимо для преодолением других вызовов, возникающих в сферах экономики или обороны. Именно поэтому Украина заинтересована в сотрудничестве с другими странами демократического мира над вопросами кибернетической и цифровой безопасности", - добавил член украинской делегации.

Источник: internetua.com

Новости портала «Весь Харьков»

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