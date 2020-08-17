Украина направит в Ливан гуманитарную помощь

Украина предоставит гуманитарную помощь Ливанской Республике. Соответствующий проект распоряжения Кабмин принял 17 августа на внеочередном заседании. Об этом сообщается со ссылкой на Правительственный портал.

«Во исполнение указа Президента Украины от 14 августа 2020 года правительство распорядилось выделить из резервного фонда Государственного бюджета 8,4 млн грн Министерству внутренних дел для оказания гуманитарной помощи пострадавшему от взрыва населению в г.Бейруте», - говорится в сообщении.

МВД совместно с Государственной службой чрезвычайных ситуаций и Национальной гвардией должны обеспечить закупку, отправление, доставку и передачу груза гуманитарной помощи в виде лекарственных средств, изделий медицинского назначения и муки пшеничной.

Как сообщалось, 4 августа в районе морского порта в г. Бейрут произошел мощный взрыв с последующим горением, в результате чего погибли 220 человек (из них 1 гражданин Украины), 110 человек считаются пропавшими без вести, более 6 тыс. человек пострадали, около 300 тыс. человек остались без жилья.

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