Украина настаивает на принятии двух резолюций Генассамблеи ООН по Крыму — Геращенко

О дипломатических планах на ближайшую сессию Генеральной ассамблеи Организации объединённых наций сообщила народный депутат Украины Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Украинские дипломаты активно работают над тем, чтобы в течение 73-й сессии Генассамблеи ООН были приняты две сверхважные резолюции. Первая — о нарушении прав человека в оккупированном Крыму. Уже в ноябре проект резолюции будет рассмотрен на третьем комитете ООН и в декабре — проголосован на Генассамблее», — написала Геращенко.

Второй документ, который планируют рассмотреть на этой сессии, касается милитаризации оккупированного Крыма и Азовского моря. 25 октября этот вопрос также рассматривал Европарламент, депутаты которого официально осудили действия России в этом регионе.

«Следующую резолюцию должна принять Генассамблея ООН. У России земля и море должны гореть под ногами», — добавила Геращенко.

Зала Ради Безпеки ООН. Кілька хвилин тому тут розпочалися відкриті дебати « Жінки. Мир. Безпека». Виступатиму від...

Опубликовано Iryna Gerashchenko Четверг, 25 октября 2018 г.

Европейский парламент на заседании 25 октября принял резолюцию по ситуации в Азовском море. В документе осуждается нарушение Россией международного морского права, милитаризация Азовского и Черноморского регионов, включая аннексированный Крым, и строительство моста через Керченский пролив, которое названо незаконным. Депутаты Европарламента призвали «дать понять, что целенаправленные санкции в отношении России будут усилены, если конфликт в Азовском море обострится».

МедиаПорт: Новости Харькова и Украины